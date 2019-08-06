大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光今日表示，對香港行政長官林鄭月娥昨日的發言深表認同，兩個多月來，香港發生怵目驚心的暴力與犯罪過程，用事實來說話，事實告訴我們兩個基本真相，第一是香港現在的事態，從和平遊行集會，演變為少數人肆意妄為的犯罪行徑；第二，已由和平的表達意見，演變為對「一國兩制」原則底線的挑戰。

楊光說，有些示威者打著所謂「光復香港、時代革命」，他想反問這些人香港是什麼樣的地方？他回答，「香港是中華人民共和國特別行政區，在香港這樣的地方，你們想在香港光復甚麼？把香港光復到哪去？他們的言語是衝著『一國兩制』的一國而來，是要挑戰一國而來。」

楊光接著指出，目前事態已經變質，中央絕不放任少數人把香港拖到危險境地。當前香港的重要任務是「止暴制亂、恢復秩序」，大陸中央支持林鄭月娥嚴正執法。

楊光也說，他對香港警對表現出得依法辦事，表現出來的專業精神深表讚揚。香港是法治社會，所有香港人把法治當作引以為傲的價值。警政在犯罪發生時，違法行為發生時，果斷執法，恢復秩序，保障社會安定。不管是誰，不管誰打著甚麼旗號，違法就是違法，暴力就是暴力，就是警方克盡職守的表現

楊光表示，我們對香港警對不具壓力與威脅，嚴正執法的行為表示由衷敬意。

(旺報 )