土地公溪沿線護欄路基毀損，部分護欄完全傾斜，十分危險。（謝瓊雲翻攝﹚

前立委陳杰與縣議員溫芝樺二度到花壇文德公園土地公溪關心護欄傾斜情況。（謝瓊雲翻攝﹚

(謝瓊雲 攝)

彰化縣議員溫芝樺、前立委陳杰服務團隊，6日二度前往花壇文德公園會勘土地公溪護欄，因當地護欄沿線地基不穩，完全傾斜，提醒民眾在此休閒時注意安全，也呼籲彰化縣政府水資處重視，進行維護修繕。

彰化縣水資處表示，有關花壇文德公園旁土地公溪護欄因沿線喬木根系影響，造成多處護欄受擠壓致歪斜乙事，前經水資處派員於7月25日會同現勘，為維護公園休憩民眾安全，目前已請廠商會勘並完成估價，預計將於8月7日進場修繕。

溫芝樺指出，日前與民眾一同在溪邊散步時發現，沿途兩公里約有60處需要修繕，這次特別再前往現場會勘，發現沿線護欄因為地基不穩，已經完全傾斜，看起來很危險。

陳杰說，沿線有許多民眾每天都在此散步運動，文德公園更是小孩與老人休閒的好去處，因此呼籲水資處重視，不要讓憾事發生。服務團隊透過議員於2月份時已邀請縣政府水資處到場會勘，當時發現有2處損毀，如今看來更加嚴重，時值暑假，休閒遊憩民眾變多，應該盡速來處理，以維大眾安全。

(中時 )