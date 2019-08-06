彰化縣議員溫芝樺、前立委陳杰服務團隊，6日二度前往花壇文德公園會勘土地公溪護欄，因當地護欄沿線地基不穩，完全傾斜，提醒民眾在此休閒時注意安全，也呼籲彰化縣政府水資處重視，進行維護修繕。
彰化縣水資處表示，有關花壇文德公園旁土地公溪護欄因沿線喬木根系影響，造成多處護欄受擠壓致歪斜乙事，前經水資處派員於7月25日會同現勘，為維護公園休憩民眾安全，目前已請廠商會勘並完成估價，預計將於8月7日進場修繕。
溫芝樺指出，日前與民眾一同在溪邊散步時發現，沿途兩公里約有60處需要修繕，這次特別再前往現場會勘，發現沿線護欄因為地基不穩，已經完全傾斜，看起來很危險。
陳杰說，沿線有許多民眾每天都在此散步運動，文德公園更是小孩與老人休閒的好去處，因此呼籲水資處重視，不要讓憾事發生。服務團隊透過議員於2月份時已邀請縣政府水資處到場會勘，當時發現有2處損毀，如今看來更加嚴重，時值暑假，休閒遊憩民眾變多，應該盡速來處理，以維大眾安全。
(中時 )
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