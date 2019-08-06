國家災害防救科技中心公布利奇馬颱風影響台灣時序。（圖/國家災害防救科技中心）

國家災害防救科技中心公布利奇馬颱風災害風險趨勢研判。（圖/國家災害防救科技中心）

第9號颱風「利奇馬」持續增強。國家災害防救科技中心公布各國預測路徑表示，利奇馬朝西北西前進，強度持續增強，將直接影響台陸地，影響最劇烈時間是8月8日至10日，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、花蓮縣會有致災性降雨及10級強風。

根據中央氣象局颱風風力分級，10級強風，是樹木會被連根拔起，房屋會遭受嚴重災害。2010年9月18日的凡那比颱風登陸，台北10級強風，101金融大樓的鋼索被吹斷。

國家災害防救科技中心公布3張圖，一張是各國預測利奇馬路徑圖，一張是影響台灣最劇烈時間圖，另一張是災害風險趨勢研判圖。依前2張圖可知，利奇馬朝西北西前進，強度持續增強，將直接影響台陸地，影響最劇烈時間是8月8日至10日。

最後一張圖是依據氣象局路徑研判，利奇馬颱風致災風險時序與區域，從該圖來看，利奇馬在接近及影響台灣東北部、北部時有致災雨量，還會有致災風力，10級風影響範圍，以宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、花蓮縣、桃園市、新竹縣市為主。

(中時電子報)