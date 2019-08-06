兩岸交流項目多，但幼兒教育交流卻相當罕見，近日廣西桂林皇家精英國際幼兒園二度參訪恆春準公幼童心幼兒園，取經如何落實教育理念「讓小朋友贏在終點」。（謝佳潾攝）

兩岸交流項目多，但幼兒教育交流卻相當罕見，近日廣西桂林皇家精英國際幼兒園二度參訪恆春準公幼童心幼兒園，取經如何落實教育理念「讓小朋友贏在終點」，而明年7月則換童心過去參訪；雙方雖處不同環境卻抱有相同理想，互動中擦出不少精彩火花。

廣西桂林皇家精英國際幼兒園長梁桂麗指出，近年他們常來台自由行，旅程中發現台灣有許多值得學習的地方，因此前年在友人的牽線下，首次以幼兒教育交流名義參訪童心幼兒園，而因當時發覺彼此教育理念相符，所以今年決定再訪、深入考察。

她說，大陸的幼兒園競爭大，光是1個區就有5、60間幼兒園，若無特色很難生存下去，但這也間接導致「幼童壓力大」，而她參訪童心時，看見了台灣重視動手做且有說服家長讓小朋友適性發展的能力，這對大陸來說非常難得，她希望能取經翻轉。

童心幼兒園長林美鴻說，多年前台灣對幼兒的教育就如同現今的大陸，父母望子成龍、望女成鳳，堅信「孩子不能輸在起跑點」，直到近年教育改革，他們慢慢能接受「讓孩子贏在終點」的觀念，其實小朋友的童年快樂學習就好，樂中學的成效反而更驚人。

林美鴻很開心自己的教育理念獲得認同，她說，自己從事幼教20餘年，經驗分享不是2、3天就能講完，但因對方的理念也相同，所以在交流時很順利，同時很期待明年的參訪，相信自己也能收穫多多。

(中時 )