今夏來擁抱超萌的粉紅世界吧！卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店將在8月9日至9月22日台中草悟廣場免費登場，8月9日P助與粉紅兔兔在現身，與民眾同樂拍照同樂。還有三米九巨型扭蛋機裡藏好康、環景四面巨型P助與粉紅兔兔打卡網美牆，活動期間每週五、六、日來店打卡，還可額外獲得每日限量好禮。

卡娜赫拉的扭扭世界限定打卡禮，每週五六日天天限量100把。（圖取自活動粉絲專頁）

暑假過了一半，有去逛展、打卡嗎？8月9日起，台中草悟廣場為期六週卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店，P助與粉紅兔兔要一起和大家度過夏天最後假期，最可愛的P助與粉紅兔兔也將在8月9日開幕會當天下午兩點15分驚喜現身，P助與粉紅兔兔見面會限時限定15組幸運民眾零距離拍照互動！

不同於台北華山，這次台中草悟廣場所舉辦的卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店面設計四面巨型外牆拍照打卡場景，讓所有前來的粉絲都能和可愛的P助與粉紅兔兔一同入鏡，拍出粉紅泡泡爆表的萌照！

卡娜赫拉的小動物系列玻尿酸氣泡飲。（圖取自活動粉絲專頁）

限定店將祭出官方授權獨家限定商品，視覺味覺雙重享受，全台全新首創卡娜赫拉的小動物們系列玻尿酸氣泡飲也將在快閃店內開賣，準備強佔粉絲的少女心，眾多獨家卡娜赫拉的小動物全新系列商品只在台中草悟廣場期間限定店。

期間限定店活動時間自8月9日至9月22日，全期間免費入場，開幕活動當天下午四點將開放民眾入場參觀，開幕日快來搶先卡位與卡娜赫拉的小動物們一起賣萌轉扭蛋吧！開幕日當天更不能錯過卡娜赫拉的小動物們系列玻尿酸氣泡飲首三日8月9日至8月11日免費試飲活動！今夏就跟著粉紅兔兔和P助一起賣萌打卡趣！

歡迎光臨粉紅兔兔澡堂，一起和粉絲們在小小澡堂裡玩耍，體驗拍貼機、限定金幣機和眾多限定扭蛋機。（圖取自活動粉絲專頁）

(中時電子報)