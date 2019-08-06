針對柯文哲批評，總統蔡英文回擊，抹黑別人不會讓自己變乾淨。（擷取自蔡英文臉書）

台北市長柯文哲昨批總統蔡英文身邊「每個都貪汙」，引起各界譁然，蔡英文總統昨在臉書貼出寫著「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊也不會讓選舉往正面提升」的圖片回應。對此，名嘴謝寒冰諷刺表示，這絕對是蔡英文總統的肺腑之言，他也建議蔡把這張圖列印出來貼在自己的床頭，提醒別再犯同樣的錯誤。這篇文章也逗樂許多網友。

柯文哲昨提及，2016年他是支持蔡英文的，但是怎麼把國家搞成這樣子，「妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污」。蔡英文昨在臉書回應，柯只要提出證據，不管是誰，她就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，不應被任意抹煞，柯應向他們致歉。蔡強調，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊也不會讓選舉往正面提升。

蔡今天也再次反擊，她說民選政治人物各種發言，最重要是要負責、要有證據，不可以太隨性，「如果有人說柯市長身邊的人都貪污，又沒拿出證據，相信他也不高興」。

謝寒冰在臉書指出，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊也不會讓選舉往正面提升」絕對是蔡的肺腑之言。他說從北農時期到今天，整個民進黨對高雄市長韓國瑜極盡批評抹黑負面攻擊之能事，結果是九合一大選慘敗，現在連總統連任都岌岌可危。他建議蔡英文總統把這張圖列印出來貼在自己的床頭，每天臨睡前吾日三省吾身一下，千萬別再犯同樣的錯誤。

網友則紛紛表示「自己做的事自己反省，很好！很好！」、「很愛打臉自己」、「這些不就妳們一貫技倆？還滿口仁義道德」、「又是打臉自己 韓市長已經被你們黑多久了」、「請用這些話來檢討自己的團隊，不要只是說別人」、「她只會看黃字的部分」。

(中時電子報)