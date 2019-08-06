美正式將陸列為貨幣操縱國

耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）周二說，美國將中國大陸列為貨幣操縱國只不過是「空洞的威脅」。

據CNBC新聞網6日報導，在北京讓人民幣走弱，兌換美元創下自2008年以來首度貶破7的紀錄後，美國財政部正式將中國大陸列為貨幣操縱國。

(中時電子報)