空威脅！專家：美列陸為貨幣操縱國沒用 15:122019/08/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人民幣兌美元創下2008年以來的低點，一般認為，這是北京對美國向3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅的報復措施。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美正式將陸列為貨幣操縱國 耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）周二說，美國將中國大陸列為貨幣操縱國只不過是「空洞的威脅」。 據CNBC新聞網6日報導，在北京讓人民幣走弱，兌換美元創下自2008年以來首度貶破7的紀錄後，美國財政部正式將中國大陸列為貨幣操縱國。 (中時電子報) #美國 #中國大陸 #貿易戰 #匯率 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 17:352019/08/05 國際 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 08:462019/08/06 國際 國際熱門新聞 經濟將衰退 專家：中美貿易協議已無望 - 國際 慘！貿易戰全球富豪遭殃 他千億財富一日蒸發 - 國際 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 - 國際 空威脅！專家：美列陸為貨幣操縱國沒用 - 國際 報復美增關稅！陸決定打這張牌 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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