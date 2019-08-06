交通部今（6）日表示，網購時代物流需求不斷增加，為加速綠色運輸發展，即日起預告修法，電動三輪機車載重可由80公斤增加1.5倍，最高可達200公斤，盼協助產業發展。

交通部指出，網路購物時代潮流的來臨，台灣的交通環境屬於人稠地狹，因此物流業者常有使用機車載運送貨之需求，目前為推廣綠色運輸，電動機車相當盛行，甚至中華郵政也於今年初也宣示，將採購電動三輪機車，以順應郵務需求。

交通部說，為使貨運快遞物流業者物暢其流，並減少移動污染源對環境污染，國外亦已有利用三輪機車載貨之經驗，交通部與國際接軌參考國際規範，預告修正「道路交通安全規則第88條」。

根據交通部規劃，將增訂具封閉式貨箱特別設計之電動三輪重型機車載重規定，可從現行80公斤增加到200公斤，載重增加1.5倍。另為確保「具封閉式貨箱電動三輪重型機車」的行駛安全，封閉式貨箱的「寬度」不超過「現行機車規格尺度」，同時明定裝載貨物不得超出貨箱以外。

(工商 )