大陸國務院新聞辦今天下午邀請國務院港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎介紹對香港當前事態的看法，楊光表示，近兩個月來，在香港發生的示威遊行活動完全超出集會、遊行、示威自由的範疇，已經演化為極端暴力行為，而且手段不斷翻新、烈度不斷升級、破壞性不斷加劇，令人觸目驚心。

楊光指出，一小部分激進示威者以員警為襲擊目標，使用的工具從磚頭、鐵枝發展到煙霧彈、汽油彈、弓箭等致命武器，並實施縱火，還有人在網上公然鼓吹使用致命手法襲擊員警。

被問及示威者當中有不少香港青年，對此徐露穎表示，香港國民教育有問題，「熱愛國家與祖國應該是第一課，但在香港的課堂裡這一課缺失了。」他表示，香港的青年也是中國的青年。

徐露穎指出，香港青年在長長過程中面臨到困難與困惑，但是這些問題不能用暴力與違法來解決。大陸正在發達的關鍵時期，若青年把命運與祖國的發展看在一起，他們的道路與前途將是光明的，盼他們迷途知返、懸崖勒馬。

(旺報 )