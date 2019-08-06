港澳辦：逼林鄭辭職不能得逞 17:082019/08/06 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院港澳辦6日再針對香港事件召開記者會，國務院港澳辦新聞發言人楊光重申，大陸政府對香港行政長官林鄭月娥的支持是堅定不移、毫不動搖，強調反對派迫林鄭月娥辭職的企圖，注定不能得逞。 楊光表示，全國人民是警隊的堅強後盾，香港各界人士應認清當前事態的實質，堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持司法機構依法懲治暴力犯罪分子。 他又強調，違法不被懲處，法律就沒有威嚴，法律沒有威嚴，法治就蕩然無存。 (工商 ) #林鄭月娥 #香港 #港澳辦 #特區政府 #依法施政 也許您會感興趣 推薦閱讀 推進統一任務重 台港澳辦不整併 04:092019/08/03 焦點新聞 陸國務院港澳辦支持香港執法 18:132019/08/04 兩岸 香港三罷運動衝擊大 林鄭月娥10點開記者會 09:392019/08/05 兩岸 反逃犯示威連連 林鄭月娥：將香港推上不歸路 10:322019/08/05 兩岸 林鄭月娥發表言論後 港股跌幅再加劇 11:222019/08/05 兩岸 港大罷工 海陸空全癱瘓 04:102019/08/06 全球財經 陸港澳辦發言人：支持林鄭發言 15:112019/08/06 兩岸 陸港澳辦：盼港青年懸崖勒馬 15:182019/08/06 兩岸 撞臉林鄭 蔡壁如神回應 15:242019/08/06 政治 陸港澳辦：丟國旗者為極端份子 挑戰一國兩制底限 16:052019/08/06 兩岸 兩岸熱門新聞 港大罷工 陸官媒：香港傷不起 - 兩岸 - 旺報 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 陸團來台限縮 陸組團社：轉日泰容易 - 兩岸 - 旺報 香港一芳招牌遭憤怒民眾噴漆惡搞 - 兩岸 - 旺報 台企聯：民進黨製造綠色恐怖 讓台商回不了家 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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