大陸國務院港澳辦6日再針對香港事件召開記者會，國務院港澳辦新聞發言人楊光重申，大陸政府對香港行政長官林鄭月娥的支持是堅定不移、毫不動搖，強調反對派迫林鄭月娥辭職的企圖，注定不能得逞。

楊光表示，全國人民是警隊的堅強後盾，香港各界人士應認清當前事態的實質，堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

他又強調，違法不被懲處，法律就沒有威嚴，法律沒有威嚴，法治就蕩然無存。

(工商 )