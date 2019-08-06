歡慶Lee 130週年發表會，活動大使阿喜和JR紀言愷，分別身著Lee經典系列亮麗現身。阿喜身穿Lee經典丹寧工裝，甜美活潑又不失復古感，與穿著Lee熱賣明星商品-四面彈牛仔褲的JR，在超市的廣播聲中，手拉推車的俏皮現身表演，展現兩人默契十足的合唱，搭配可愛逗趣的演出，完美地活絡現場氣氛。

平時就喜愛分享生活點滴的阿喜，也提到：「我的生活態度，就是不斷探索，不停歇的將內心的牛仔奔放盡情釋放。」對此，才剛晉升新手爸爸的JR也表示，今年亦是他歷經人生中重大轉折點的一年，有了新身分，無論是工作或是走入家庭，心中總是要擁抱熱忱，就算遇到再多低潮，也要勇敢追夢並逐步實現！而這也正是Lee貫徹始終堅持的信念-以丹寧緊扣生活，永遠懷著一股好奇心，才能設計出最舒適又時尚的經典。

Model身著百貨周慶主打商品，與JR和阿喜展出Lee的牛仔傳奇

為慶祝130週年，Lee帶領各位踏上丹寧經典之旅，在現場設置了回溯品牌起源的歷史牆，於入口處發放闖關卡，突破性的規畫多達4個互動體驗區，讓大家能在時代兼懷舊風的牛仔超市中，玩出專屬的個人時尚，以一站式的全面體驗各年度的經典設計！

「2019FW Lee 130週年發表會」全景照

首先，在「130週年+Smiley」區中，除了能欣賞到SMILEY X LEE聯名設計外，此區還放置週年扭蛋機，使用代幣即能轉出限定的130週年特別款上衣，接著走至「Urban Riders」區，將可盡情揮灑每個人的創造力色彩，製出最獨特的紀念吊牌。隨後來至「101+」站時，更能獲得客製刺繡鑰匙吊飾！最後一站，則是「Mainline」系列，於此將會看到以直觀式視覺陳列，來展現零束縛且具舒適特性的四面彈牛仔褲，再透過趣味遊戲互動，全面感受四面彈牛仔褲卓越的彈力與舒適度。

JR身著4WayStretch，與阿喜一起將卓越彈力完美呈現

Lee透過體驗裝置述說其歷經130年一路走來不脫時尚卻又貼近生活的信念，不斷地致力於傳統中突破創新，一路不停歇地再創時尚經典NEVER STOP!

(中時 )