美國週末相繼發生兩起槍擊案，總統川普煽動、歧視性言論遭指是導火線之一。事發後的川普一改自走砲個性，選擇謹言慎行，親川普人士透露這是為2020年總統大選選情著想。

美國德州西部邊境大城艾爾帕索一間沃爾瑪（Walmart）賣場3日發生槍擊案，相隔不到24小時，俄亥俄州也傳出槍擊事件。美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩起槍擊案目前已造成31死、數十人受傷。

近幾個月，川普多次使用歧視性語言，攻擊少數族裔女性國會議員「四人幫」和一名來自巴爾的摩的非裔國會議員。他也長期抨擊非法移民，說有意尋求美國庇護的中美洲移民人數大量增加，是在「入侵」美國。

執法當局表示，艾爾帕索槍擊案嫌犯的犯罪動機恐與種族仇恨有關，外界認為，以種族歧視言論和強硬移民政策聞名的川普應為此負責。

一名與川普和白宮往來密切的人士表示，川普知道自己有些言論太過火，可能對他2020年連任構成影響。這名人士說：「他（川普）意識到，自己在很多方面都在玩火，宛如走鋼索般。」

或許這就是為什麼，川普今天在白宮針對兩起槍擊案發表言論時，只選擇對受害者表達同理和譴責嫌犯，對於民主黨人與其他人士將他煽動性和種族歧視的言論與槍擊案做連結，川普選擇不反擊。

多位民主黨總統初選候選人在槍擊案後，公開在電視上控訴川普煽動種族主義、分裂美國。

截至目前，川普只有今天發出一篇推文，批評媒體使美國群情激憤，其餘時間都比以往自制許多。

總統身邊顧問透露，川普對這兩起槍擊案的發言，是希望透過他的語氣和呈現方式，在困難時刻展現他的領導風範。

另一名親近白宮的人士表示，許多人希望看到川普在此時展現總統風範。他說：「當國家發生慘案，這是人民心中所願。他們不要尖刻言論、不要浮誇言詞，也不要冗長的宣傳性用語。」

一名不願具名的白宮資深官員表示：「他（川普）強調，演說必須嚴肅哀戚，這很重要。」這名官員透露，川普希望在演說中展現他將採取行動的決心。

但川普在演說中，並未提及任何大幅修改美國槍枝管制法的計畫，也未針對他承諾要做到的事提出相關細節，包括投入更多資源對抗仇恨犯罪、改革心理健康法規，以及與社群媒體公司合作開發偵測潛在大規模槍擊案的工具等。

若干共和黨人士表示，川普的一貫作法，就是發表煽動性言論後會收斂一段時間，但不久後又故態復萌。他們擔心，若川普在槍擊案後仍維持這種模式，恐對他2020年選情不利。

共和黨策士布萊克（Charlie Black）直言「這會是個問題」，他還說，川普必須維持謹言慎行的態度。

(中央社)