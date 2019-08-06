中央氣象局預報，輕度颱風利奇馬持續靠近台灣，恐增強為中度颱風，受到外圍環流影響，台灣與馬祖間的交通運輸船「台馬之星」、「台馬輪」今（6日）至11日停航。

連江縣政府交通旅遊局表示，台馬航線受颱風利奇馬影響，8月6日至11日停航，如海象許可將提前開航，請鄉親、旅客調整行程，民眾若有相關問題可到新華船業公司官網查詢，或電洽（02）2425-2166。

【氣象】利奇馬路徑略往東 週四、週五最近台灣

(中時 )