受颱風利奇馬影響 台馬航線即日起至11日停航 15:462019/08/06 中時 葉書宏 、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣與馬祖間的交通運輸船「台馬之星」、「台馬輪」今（6日）至11日停航。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局預報，輕度颱風利奇馬持續靠近台灣，恐增強為中度颱風，受到外圍環流影響，台灣與馬祖間的交通運輸船「台馬之星」、「台馬輪」今（6日）至11日停航。 連江縣政府交通旅遊局表示，台馬航線受颱風利奇馬影響，8月6日至11日停航，如海象許可將提前開航，請鄉親、旅客調整行程，民眾若有相關問題可到新華船業公司官網查詢，或電洽（02）2425-2166。 【氣象】利奇馬路徑略往東 週四、週五最近台灣 (中時 ) #颱風 #停航 #11 #影響 #利奇馬 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市雙溪11歲男童溺水 幸救回一命 18:012019/08/04 社會 電商平台搶客 「造節」拚業績 10:462019/08/05 財經 利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣 11:282019/08/05 生活 利奇馬恐成中颱 明起擾台 04:102019/08/06 生活新聞 利奇馬恐變「西北颱」吳德榮：是颱風季中最強的 08:142019/08/06 生活 防範利奇馬颱風 水利署召開會議強化戒備 09:272019/08/06 生活 人民幣中間價跌458點 逾11年低 10:342019/08/06 財經 利奇馬颱風雲系裂成兩大塊 恐登陸這3地 11:122019/08/06 生活 捷泰等11檔股價振幅逾10％個股 自低檔翻揚 13:232019/08/06 財經 利奇馬颱風逼近 曾文水庫將進行調節性放水及排砂作業 14:482019/08/06 生活 社會熱門新聞 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 暗戀女熟客 按摩男從美尻、大腿摸到…慘了 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 花博辣妹跟男友吵架 男企圖性侵的下場是... - 萬象 183cm東吳天菜為把妹 與女友性愛片PO網16次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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