金鶯6日被洋基轟得暈頭轉向，游擊手畢拉(Jonathan Villar)甚至連自己締造紀錄了都不知道。畢拉9局下擊出一壘打，他站上壘包時還渾然不覺，直到一壘指導員向他恭喜，原來畢拉居然締造了完全打擊！「不敢相信，我根本沒注意，而且沒人跟我說。」

畢拉首局被三振，第3局擊出三壘打，第5局擊出二壘打，第6局擊出全壘打，然而在洋基的猛攻之下被忽視。因為第6局的時候金鶯自己就創下兩項新紀錄了，金鶯成為史上首支連續10場被轟兩發以上的球隊，在自家主場單季被洋基敲出32轟，接連的難堪紀錄讓大家心情惡劣。

9局下，畢拉鎖定洋基查普曼(Aroldis Chapman)的火球，敲成軟弱的一壘打，這也是他7年大聯盟生涯最重要的一支安打，亦是11年來首位完全打擊的金鶯球員。雖然隊友反應冷淡，賽後畢拉還是非常高興，嚷著要把紀念的球送給小女兒。

「隊友沒跟我說可能是基於棒球傳統，創紀錄之前要保持沉默以免破壞手氣。」電視轉播的球評則眼睛雪亮，第5局時就預告畢拉有機會完全打擊。

(中時電子報)