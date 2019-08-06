多次獲選為全球最佳航空公司的國泰航空，於最新的隱私條款中承認，他們在機艙內安裝監視器，全程紀錄乘客的行為。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國泰航空7月更新隱私政策，其中有關於乘客使用國泰航空產品與服務的條款提及，全機艙內裝設有監視器，用以紀錄乘客在機上使用機上娛樂系統（In-Flight Entertainment Systems）及其餘活動的畫面。

國泰航空發言人與隱私條款指出，此舉是為了保護乘客及機組員，另外也用以改善顧客經驗，機場貴賓室、機艙內都有，還特別澄清廁所內沒有安裝攝影機。

國泰航空說這些監視器並不是安裝在機上娛樂系統下方的鏡頭。今年3月，包括新加坡航空、阿聯酋航空、美國航空等都已承認其機艙內的新型機上娛樂系統裝有攝影機，引發侵犯乘客隱私的疑慮，不過這些航空公司都澄清這些鏡頭並未啟用，是娛樂系統製造商Panasonic航空電子公司（Panasonic Avionics）在製造時裝上去的，目的是讓乘客在飛行途中使用該系統時能夠更便利，當時航空公司乘客體驗協會APEX（Airline Passenger Experience Association）執行長李德（Joe Leader）指出，未來這個新裝置能夠協助乘客進行視訊，甚至打擊人口販賣。

國泰航空指出，他們飛機上的機上娛樂系統並沒有裝設鏡頭；另外針對安裝在機艙內其他地方的監視器，他們強調這些蒐集來的影像資料都會小心謹慎地處理，不過隱私條款卻也指出，資料可能會分享給第三方夥伴作為商業用途，此外，也無法保證一旦遭到外來者入侵，透過網路、網站、手機軟體、電子郵件等途徑傳輸的訊息不會遭到外洩。

針對CNN報導，國泰航空今日特別發布聲明澄清，不論過去或現在，機上娛樂系統從未安裝任何鏡頭、收音設備或感應器監察乘客。另外有關機場貴賓室、機艙內裝設閉路鏡頭，他們強調是參照業界標準作法，澄清機艙內僅駕駛艙艙門附近有一個鏡頭，所有影像會小心謹慎處理，登入權限也受到嚴格操控。

儘管因應安全問題，飛機上裝設監視器的作法已愈來愈被接受，不過仍有反對人士認為在這麼狹小的空間內追蹤乘客的一舉一動實在太超過。尤其國泰航空2018年就曾爆出乘客姓名、生日、護照號碼、電話、電子郵件等個人資料被駭事件，受影響人數高達900萬人。

網路安全專家卡姆克（Vitaly Kamuk）3月就指出，他擔心的是這些影像資料有落入不法人士之手的風險。

(中時電子報)