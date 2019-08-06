紙風車劇團原定10日在台中豐原南陽國小演出《台灣幻想曲》，不料劇團不滿他校場次籌辦過程受到相關單位諸多要求，宣布未來的公益演出會全數跳過台中。南陽國小校長楊朝銘6日中午接到紙風車團長來電，表示其官網及FB粉絲專頁都已澄清，本次事件和南陽國小無關，對學校被指責及攻擊之同仁表示歉意。
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程預定本周六日在西屯及豐原舉行，南陽國小為迎接紙風車到來，特別派員提早割草，還在校外掛布條宣傳，校長楊朝銘第一時間得知演出取消，失望表示「結果他們不來了」，並感嘆「教育要單純一點」。
由於南陽國小在臉書粉絲頁宣布「紙風車因其他場次原因取消演出」，引發網友及家長論戰，還有不少民眾打電話到學校苛責咆哮，口氣相當不友善，讓行政人員受盡委屈。
對此，田姓總務主任強調，本校並未收到上級任何阻撓的指示或公函，學校很單純的考量提供孩子們一個欣賞好的表演而已，自始至終全力配合，「我們不清楚劇團在哪邊受了委屈，但是在南陽國絕對沒有」。
田姓總務主任呼籲家長了解原因，不要再打電話對學校的行政人員苛責咆哮，「我們真的是無辜的，請體諒」。紙風車小編趕緊跳出來緩頰，表示對於造成學校整天的電話騷擾，以及家長看到媒體報導所產生的不解，深感抱歉！
紙風車小編澄清，紙風車本週取消和台中孩子們的約定，非關南陽國小，是劇團遭台中市府「非行政中立」刁難，而做出不得已的決定。
楊朝銘指出，他6日中午接到紙風車團長來電，表示其官網及FB粉絲專頁都已澄清，本次事件和南陽國小無關，感謝學校在溝通場地使用全力配合，並再度對學校被指責及攻擊之同仁表示歉意。
楊朝銘在電話中也表達希望紙風車能再度安排來學校演出，完成小朋友心願。團長表示一定會再到豐原表演，也會將南陽國小列為表演場地的意見，待團內討論優先考慮。
(中時 )
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