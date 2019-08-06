連署意向書背面印有黨綱。（吳堂靖攝）

台灣民眾黨成立大會今登場，逾千名柯文哲支持者踴躍簽署入黨意向書，文件背後公布7條黨綱，其中以允許雙重黨籍、不收取黨費最為特別，黨綱內容如下：

第一條 台灣民眾黨以台灣為民，以民眾為本，實現本黨之理念及綱領。

第二條 本黨宗旨為台灣的整體利益及民眾的最大福祉，並確認民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營之台灣價值得以具體實現。

第三條 本黨主張政府應秉持「民意、專業、價值」三項施政準則、落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。

第四條 本黨遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線，以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。

第五條 年齡滿16歲並具有中華民國國籍者，認同本黨理念，得依規定申請入黨，經本黨核可後為本黨黨員，黨員入（退）黨辦法另定之。本黨基於黨員普及化原則，允許雙重黨籍，不收取黨費。

第六條 黨員有下列之權利：一、對於黨的事務及政策有發言權、提案權、表決權。二、對於黨的各級黨職有選舉權、被選舉權。

第七條 黨員有下列之義務：一、正值誠信並認同及推展本黨所奉行之台灣價值。二、遵守黨的決策，支持黨提名之候選人。

(中時 )