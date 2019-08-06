新北市副市長吳明機前往樹林與里長進行市政座談會，會後視察長壽公園地下停車場及十二股圳闢建機車停車場的工程。（許哲瑗攝）

新北市副市長吳明機前往樹林與里長進行市政座談會，會後視察長壽公園地下停車場及十二股圳闢建機車停車場的工程。（許哲瑗攝）

樹林地區停車位不足長期困擾當地居民，尤其保安市場周邊更是一位難求，違停亂象嚴重，新北市副市長吳明機日前與里長召開座談並承諾，除了長壽公園地下停車場將在明年10月動工外，保安市場旁的十二股圳也利用水溝加蓋，規劃200餘機車格，將在下月啟用，未來提供至少超過500格汽、機車位，紓緩停車位不足問題。

吳明機日前率市府團隊至樹林舉辦行動治理座談會，多位里長都指出停車位不足窘境，讓通勤族苦不堪言，吳明機會後前往長壽公園研議地下停車場的空間活化，並視察十二股圳闢建機車停車場的工程，承諾工程將如期進行，提升居民生活品質。

民政局表示，長壽公園地下停車場透過前瞻計畫，爭取到補助經費，目前正在針對細節規劃、設計中，停車場共地下3層，將提供216格汽車位、100格機車位，預計明年10月動工；緊鄰保安市場的保安街1段十二股圳，也利用水溝加蓋，規畫200多格機車位，將在下月啟用，提供買菜民眾及當地居民更舒適的通行環境。

吳明機表示，市民生活中的小問題，都是政府的大事情，行動治理就是直接走訪基層進行對話，傾聽里長心聲及訪視基層實況，了解關鍵問題，協助解決問題，讓市民整體生活品質提升，實現安居樂業。

樹林區公所表示，改善交通是樹林區市政重點，尤其博愛街與板林路口過去因交通動線規畫不善，引起民眾熱議，區公所已在4月初增加標誌、繪製槽化帶等，引導汽車駕駛人行車動線，避免誤闖博愛街，另「迴龍－亞東捷運站」公車路線，也在6月25日通車，提供民眾更便利的大眾運輸服務，區公所也會持續加足馬力，讓市民有感。

(中時 )