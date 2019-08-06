柯羅莎颱風正式形成！三颱共舞。（圖/翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）

原位於關島北方海面之熱帶性低氣壓，於今（6）日14時發展為第10號颱風（國際命名：KROSA，中文：柯羅莎），目前西太平洋海面上等於有3個颱風同時存在，「柯羅莎」未來往北朝日本南方海面移動，對臺灣地區無直接影響。

氣象局預報員張承傳說，第10號柯羅莎目前位在台北東南東2300公里，以每小時11公里向西北西前進。西太平洋海上有三個颱風，但彼此距離遙遠，尚無相互影響、牽引的狀況，目前是各走各的路。

對台灣應該會有直接威脅的是第9號利奇馬颱風，張承傳說，預料將發展成中度颱風，朝台灣方向而來，預估從北部海面通過，但也不排除登陸的可能。目前預計明天白天，最快中午前後發布海上警報，如果颱風行進速度快，也不排除明晚或深夜發布陸上警報。

粉專「台灣颱風論壇」也製圖表示，「三颱共舞，這是今年的第一次」。另外指出，第8號范斯高：遠離日本，即將侵襲南韓。利奇馬：往西北移動，週四五從台灣附近通過，也是唯一對台灣有威脅的。科羅莎：緩慢往北移動，未來有機會影響日本。

【氣象】利奇馬路徑略往東 週四、週五最近台灣

(中時電子報)