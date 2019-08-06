縱火害死6命 律師3度要求鑑定教化可能

林偉信／台北報導

3年前男子湯景華到翁姓男子三重住家騎樓縱火，害死翁家6條人命，高院更一審今開庭，湯的律師聲請第三次心理衡鑑，並希望指定台大心理系助理教授趙儀珊進行，釐清湯有無再犯及教化可能，檢方表示反對，審判長請律師補充相關資料再決定同意與否。

湯景華3年前到新北市三重某餐廳用餐，和在店內用餐的翁祥智發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，引發湯男不滿，前年他到翁住家樓下，在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死。

歷審認為，湯男惡行重大且犯後沒有悔意，基於實現刑罰權的分配正義，且他嚴重犯行的應報需要和維護社會秩序、確保民眾生命安全，在求其生而不可得的情況下，將他判處死刑，去年最高法院撤銷發回更審。

更一審先前已囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，加上前審也委託輔大臨床心理系副教授黃健做過鑑定，但湯的律師仍認為不夠，聲請趙儀珊助理教授再次鑑定，但檢察官質疑難道要「求爺爺跪奶奶」鑑定到被告想要的結論？

檢察官表示，湯男接受鑑定從不認罪，毫無認錯可能性的人，如何期待教化可能性，檢方強調預測被告可否教化，不該用將來大眾的安全做代價，何況趙儀珊的學術專長為性侵害案件的鑑定，不應無限擴張到本件極端的殺人案。

審判長要求湯的律師提出相關證明，證明趙儀珊的鑑定方式可獲得心理學界認可，這樣才能被拿到法庭驗證，否則號稱科學，有可能是偽科學。

(中時 )