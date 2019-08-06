「雙橡園S1」位在台中市單元二核心，推出即熱賣。（盧金足攝）

購屋總價動輒數百萬甚至上千萬，民眾常會擔心建商的價格不透明變成冤大頭，與建商間喊價、砍價耗時傷神，台中市多家建商祭出實價銷售策略，獲消費者認同，加速達成交易，房子買賣不用再上演議價攻防戰。

總太地產推動實價銷售，該理念也深植於其企業文化，新推出的建案如「美樂地」、「總太2020」、「共好Melody」等及總太集團旗下永豐泰「女王萬歲」、永福「洲際W」都得利於此實價銷售的策略，在競爭激烈的競爭中表現亮眼。

雙橡園開發以公開透明的價格銷售，客戶在看屋詢價時即能獲知鄰居住戶的購入價格，雙橡園保證每一戶的價格會與三年後實價登錄的價格一致，連員工、股東，甚至是回購三棟的老客戶都沒有檯面下的優惠價格，帶動新案接連創下銷售佳績。

雙橡園開發總經理魏櫂良說，「這樣的實價策略在房地產市場中相當罕見，難度頗高，面對消費者的預期心態而執行不易」，誠心策略反而獲得客戶高度認同，雙橡園「1812」因此創下95％回購率。

雙橡園開發續於單元二推出「雙橡園S1」新案，基地位於市政南一路上坐落低密度高綠覆的單元二核心，該案推出後熱賣。

永豐泰地產推出的「女王萬歲」，位於國圖館特區正復興路上，鄰五權車站、忠孝夜市及學府商圈，主打女性購屋族群，交通機能優越，周圍豐富的文教氣息及綠地資源吸引眾多買家預約賞屋，女性占比高達80％以上。

「實價銷售」吸引新世代消費者，總太地產近年推出的「美樂地」、「總太2020」、「共好Melody」均有高度迴響。

新案「共好Melody」同樣採實價銷售，吸引能力寬裕的退休族群，此外，永福「洲際W」位在北屯區洲際特區，社區內重金打造600坪運動會館，包括有半露天無邊際泳池、水療池、烤箱蒸氣室及戶外烤肉區，三樓整層重訓及心肺核心訓練中心，瑜珈教室等多元實用公設。

(中時 )