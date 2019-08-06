台灣即將修法增訂所謂「中共代理人」條款，鬧得沸沸揚揚、人心惶惶。據陸媒報導，台企聯新聞發言人孫德聰6日發表聲明，「強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家」。

聲明指出，數以十萬計的台商，是兩岸經貿交流合作的中堅力量，每年替台灣創造千億美金的貿易順差。他們事業在大陸、家在台灣，為了自己的生計和事業長期奔波於兩岸之間。

按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，否則就有「莫須有」的嫌疑，甚至參加大陸舉辦的會議，台企受到大陸獎勵或支持也可能「違法」，被定為「中共代理人」，隨時可能被處罰金或判刑，真可謂危言聳聽，恐怖籠罩。

聲明指出，當前，兩岸間每年數以百萬計的人員往來和交流，已成常態。在這個交流交往過程中，相互接觸、溝通顯然情在理中。所謂「中共代理人」相關條款含糊不清，一旦通過，欲加之罪何患無辭？這種公然以民為敵、製造綠色恐怖的惡劣做法，必將遭到廣大民眾的唾棄和譴責。

聲明強調，兩岸關系和平發展是兩岸同胞的共同願望，也是我們廣大台商安身立命的保障，應當共同珍惜。面對台灣某些人的居心叵測，我們台企聯作為服務台商的社會團體，理應反映廣大台商強烈譴責的心聲、維護廣大台商的合法權益。我們鄭重奉勸並強烈要求台灣有關方面，以民為本，不要節外生枝、四面樹敵，不要把眾多同胞推向危險的境地，讓我們普羅大眾能夠安居樂業。

(中時 )