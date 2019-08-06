彰化縣議會地方治理論壇邁入第四年，上午在彰化縣議會舉辦宣傳記者會，廣邀關心彰化縣各項發展的民眾踴躍報名參加。（謝瓊雲攝）

記者會上邀請旅居德國17年的青年舞蹈家吳思瑋進行開場表演，吳思瑋也將出席第一場論壇，擔任與談人 。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會地方治理論壇，今年邁入第四年，首度攜手彰化縣政府合作，不僅提升議員問政專業度，讓府會溝通管道更暢通， 8場論壇的議題規畫也更接地氣。(謝瓊雲攝)

廣受各界好評的彰化縣議會地方治理論壇，今年邁入第四年，論壇第一、二場將於13日在彰化縣立文化中心登場，廣邀學者專家、局處首長與議員與關心彰化發展的民眾齊聚一堂座談。彰化縣議會議長謝典林、祕書長林裕修、彰化縣長王惠美與祕書長賴振溝、彰師大副校長陳明飛6日都出席記者會，盼府會攜手、點亮彰化。

論壇除由彰化師範大學參與協辦，議會也首度攜手縣府，聯手規畫多項接地氣主題，如：「地方創生青年返鄉」、「城市行銷觀光推廣」、「運動經濟體育產業」等議題，將舉辦8場論壇，所有與談人與民眾相互啟發、共同發想，謀求政策的最大公約數。

記者會邀請到彰化新銳舞團「聲舞團」團長兼藝術總監吳思瑋，作為開場表演嘉賓，優雅曼妙的舞姿、柔中帶勁的現代舞獨舞令眾人屏息；13日兩場論壇開始前，還邀請全拓工業董事長吳崇讓進行「創新治理、再造幸福」專題演講，分享個人公司治理經驗，並從中分享組織如何化繁為簡，盼能帶給聽眾、縣府啟發。

謝典林表示，4年前率先舉辦地方治理論壇以來，頗受各界好評，去年台中市議會也跟進辦理10場地方治理論壇，彰化縣議會在地方治理上已經起到了全台指標性的作用。今年8場論壇針對主題將更加聚焦，增加台上與台下的互動性，深化、專業化交流心得與經驗，共同創造彰化縣民的最大福祉，他更預告第三場論壇將會邀請黑人陳建州，做為體育主題的專題演講人。

林裕修指出，這屆論壇是國民黨、議會跟縣民間共同合作的新起點、是一個延續前瞻的新開始，縣府團隊因財政限制，需要將資源更有效運用在讓民眾最有感的地方，議會站在監督的角度，應該幫縣民間接民意整合，讓縣長所帶領的縣府團隊在地方治理上有不同的思維、想法跟更創新的作為，如何「接地氣」讓民眾覺得施政更有感，是這次「地方治理論壇」第四年要落實的地方。

王惠美表示，感謝議會辦理論壇，藉由討論、交換意見、集思廣益，對縣內現狀及未來發展進行交流，透過產官學界相互激盪，「府會攜手、點亮彰化」，一起朝「美好彰化、希望城市」目標努力。

王惠美說，彰化縣為百年歷史大縣，但因國家制度變化、經濟結構轉變以及六都成立，導致區域發展不健全，近年彰化縣每年外流青年更高達一個北斗鎮的人口數，為此縣府積極爭取中央經費推動各項青年返鄉就業、創業之補助與教學，盼有效減緩城鄉發展失衡，促進地方經濟發展使年輕族回流彰化。

(中時 )