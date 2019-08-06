53歲日本女星小泉今日子，當年和松田聖子、中森明菜被日媒喻為80年代最成功3大超人氣女偶像，不過她去年坦承當小三，公開和已婚男星豐原功補的不倫戀，時隔1年多，兩人關係更緊密，不僅大方同進出，最近更一起投資拍攝新片《Soiree》，據日媒報導，她們因醜聞影響，工作量銳減，現更傳出不得不出售豪宅套現。

據《女性自身》報導，小泉今日子最近和豐原功補拍攝新片《Soiree》，一起擔任監製，估計製作費約1千萬至2千萬日幣，除了面對製作費負擔，據悉兩人因不倫醜聞影響，工作量銳減，豐原還要支付妻子生活費，讓她陷入財務危機並欠債，因此日常生活開銷，都需要小泉負擔。

但包吃包住，讓小泉財務也漸漸沉重，為了應付龐大開銷，她將市值約3億日圓(約台幣8700萬)的豪宅出售套現，小泉50歲生日時，曾在雜誌公開豪宅內部，空間寬敞設計舒適，估計可以吸引外國買家。

(中時電子報)