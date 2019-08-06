新北市中和區飛駝新城社區地下室20年來常因不明原因淹水。（葉書宏翻攝）

北水處與中和區公所民代及里長等協同會勘飛駝新城社區自來水管老舊問題。（葉書宏翻攝）

新北市中和區飛駝新城社區地下室20年來常因不明原因淹水且社區內私有道路破損、不利通行，新北市中和區公所協調北水處，優先汰換老舊自來水管線並刨鋪道路，施工單位於5日進場施工，工期預計一周後完工，解決當地逾1400位居民困擾。

據悉，飛駝新城社區建於1983年，占地約5268坪為軍眷集合住宅，共520戶。原社區內主要道路產權屬於國防部轄下單位管理維護，因國宅法修訂後道路產權依法轉移至該社區管委會，屬於私權道路，多年來路面多處破損維修出現問題。

該社區總幹事林俊廷說，管委會於2011年間曾申請該社區道路轉交新北市府養護，惟因未符新北市府「轄內封閉型社區私設通路路面辦理維修改善原則」需放棄私權而作罷。

林俊廷表示，該社區長久以來一直存在著地下室不明原因滲漏大量清水，加上社區自來水管老舊，在北水處、中和區公所、市議員陳錦錠以及里長等多方協同會勘，達成管線汰換的共識，並進行道路銑鋪，另剩餘道路由管委會一併辦理自行維修。

(中時 )