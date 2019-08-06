新北市中和區飛駝新城社區地下室20年來常因不明原因淹水且社區內私有道路破損、不利通行，新北市中和區公所協調北水處，優先汰換老舊自來水管線並刨鋪道路，施工單位於5日進場施工，工期預計一周後完工，解決當地逾1400位居民困擾。
據悉，飛駝新城社區建於1983年，占地約5268坪為軍眷集合住宅，共520戶。原社區內主要道路產權屬於國防部轄下單位管理維護，因國宅法修訂後道路產權依法轉移至該社區管委會，屬於私權道路，多年來路面多處破損維修出現問題。
該社區總幹事林俊廷說，管委會於2011年間曾申請該社區道路轉交新北市府養護，惟因未符新北市府「轄內封閉型社區私設通路路面辦理維修改善原則」需放棄私權而作罷。
林俊廷表示，該社區長久以來一直存在著地下室不明原因滲漏大量清水，加上社區自來水管老舊，在北水處、中和區公所、市議員陳錦錠以及里長等多方協同會勘，達成管線汰換的共識，並進行道路銑鋪，另剩餘道路由管委會一併辦理自行維修。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。