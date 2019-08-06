一年一度的七夕情人節即將到來，依疾管署統計資料，目前國內尚有約16％愛滋感染者不知道自身感染狀態，疾病管制署提醒民眾在甜蜜放閃的同時，別因一時「性」起，發生不安全性行為，讓自己暴露在感染愛滋病毒與其他性傳染病的風險。

疾管署副署長莊人祥表示，今年截至7月底，我國愛滋新增通報感染人數為1,105人，是自2012年以來同期最低，其中新通報感染者近七成在15歲至34歲，而近九成的危險因子是不安全性行為。提醒年輕朋友，如果發生性行為，應要求使用保險套，並依照「撕、捏、套、取、丟」正確步驟使用；且為了避免保險套乳化破損，不可使用油性潤滑液例如凡士林、乳液等，應搭配水性潤滑液，讓親密行為也能安全加套，也保護自己及另一半的健康。

莊人祥指出，對於愛滋病的篩檢，疾管署有提供「在家愛滋自我篩檢服務」(https：／／otc.cdc.gov.tw／buy)，上網預訂就能選擇至鄰近的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商取得試劑，或可透過22個縣市衛生局及8家民間團體所設的419個定點及28台自動服務機取得，方便又兼顧隱私。且完成篩檢後上網登錄結果，還可取回200元試劑費用；如篩檢結果為陽性，亦有陪伴就醫的服務，憑試劑編號至愛滋指定院所確認檢驗將免收就醫部分負擔。

此外，民眾也可前往提供「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」的12家醫院進行篩檢，只需約20分鐘就可快速得知初步篩檢結果；如為陽性，還可立即進行快速確認檢驗，從篩檢到確診不到1小時即可完成，以利早期診斷、早期治療，保護自己及愛人。

莊人祥再次呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，例如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染疾病等，則建議每3至6個月篩檢1次。

(中時 )