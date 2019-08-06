AMGEN台灣安進藥廠與醫院合作「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展，6日起從中山醫學大學附設醫院起跑，現場還會有xbonebone衛教大使現身，給予病友愛的抱抱。（馮惠宜攝）

中山醫學大學附設醫院3樓門診區出現大型自動販賣機，不用投幣，只需回答衛教問題就能換代幣拿禮物，但這禮物竟然是骨頭狀的握力棒！原來是藥廠與醫院合作「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展，要透過寓教於樂的方式提高民眾及癌友對癌症骨轉移的認識。

從台灣癌症登記及各癌別骨轉移盛行率統合發現，平均每四位晚期癌症患者就有一位會發生癌症骨轉移，其中高比例為乳癌、攝護腺癌以及肺癌。

中山醫學大學附設醫院醫療部副院長陳志毅表示，骨轉移病症包括骨骼疼痛，起初為腰酸背痛，甚至可能惡化到痛如同螞蟻啃，而隨著病程發展還會演變成病理性骨折，其他併發症還包括脊椎壓迫或高血鈣，或因此需要接受骨骼手術或放射治療。

中山醫學大學附設醫院乳房甲狀腺科醫師姚忠瑾指出，臨床上也常遇到病患直至骨折進急診才發現罹癌，檢查即乳癌出現骨轉移，他強調近三年已有生物製劑針對朋轉移疼痛症狀治療，部分文獻可指出提早使可降低乳癌病患骨轉移的發生率。

AMGEN台灣安進藥廠與醫院合作「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展，活動6日於中山醫學大學附設醫院之汝川大樓三樓先開跑，預計展出時間到8月16日，並在2019年底前於羅東博愛醫院、嘉義長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院等陸續展出。

(中時 )