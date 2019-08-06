七夕情人節及父親節來臨，台中市政府環保局提醒民眾挑選禮盒保握「一多三少」原則，包括產品份量多、包裝材料少、種類少及印刷少，或選擇取得「台中市綠色包裝認證標章」137項產品禮盒，以具體行動支持包裝減量，友善地球。

環保局長吳志超表示，禮盒過度包裝，除造成資源浪費，也容易衍生環境汙染，為避免廠商過度包裝，環保局特別在節慶前夕至各店家展開稽查，包含加工食品禮盒301件、糕餅禮盒81件、化妝品禮盒38件及酒禮盒29件，總共21家禮盒、449件產品，暫無發現違規情形。

環保局呼籲，製造輸入及販賣業於生產或銷售指定產品禮盒時，應減少使用過多的包裝材料，若查獲違反「限制產品過度包裝」之規定者，將可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，將按日開罰；另情節重大者，得處1個月以上、1年以下停工或停業處分，提醒業者遵守規定。

(中時 )