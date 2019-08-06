台中市行道樹與公園植栽，有時在修剪過程，出現過度修剪，或幾近砍頭現象，引發民怨，建設局7日起舉辦三階段景觀樹木養護教育訓練，聘請專家學者示範正確樹木健檢方法與不良枝判斷；第一階段為景觀樹木修剪技能、第二階段為景觀樹木種植與移植、第三階段為樹木健康檢查暨公園綠地及行道樹風險評估，每一階段通過考核即發給證書。

建設局長陳大田表示，樹木生長速度緩慢，長成大樹具平衡生態環境效果，為維護良好綠空景觀及生態環境，市府舉辦研習與考試，讓執勤的第一線從業人員，掌握正確樹木養護規範、體會維護綠色樹木的重要性，讓台中市成為對樹木最友善的城市。

建設局指出，市樹修剪是維護管理中重要的工作，不正確修剪方式，將導致市民生活周遭的樹木有倒伏或折斷危險。

近年來，為了減少樹木生長衰弱枯萎、綠化景觀遭自然環境或人為破壞，市府訂定《台中市行道樹修剪、種植及移植作業準則》，對於樹木不良枝修剪判定、下刀作業方式及修剪期間，提出明確且詳盡規定。

此次景觀樹木養護教育訓練，講師講授課程，還增加學科及術科測驗，研習人員必須全部及格，才能核發研習證照。

承攬廠商需具造園技術士證照、園藝技術士或林業、園藝技師外，對於實際從業人員則需取得修剪認證資格，或參加中央或地方主管機關辦理或委託有關機關、法人或民間團體辦理的樹木保護培訓課程，測驗或評量成績合格者，才可執行樹木修剪、種植與移植相關作業。

(中時 )