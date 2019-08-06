大陸國務院新聞辦今天(6日)下午邀請國務院港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎介紹對香港當前事態的看法。楊光說，我們要向那些肆無忌憚的極少數暴力犯罪分子和他們背後的黑手發出警告：玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到！對所有參與暴力犯罪活動的人，無論是誰，都要一律追究其法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者、指揮者的律責任！

楊光強調，告誡一切犯罪分子，切莫誤判形勢，把克制當軟弱，切莫低估香港社會守護法治、維護安定的強大正義力量，切莫低估中央政府和全國人民維護香港繁榮穩定、維護國家根本利益的堅定決心和巨大力量！歸根到底，香港的命運掌握在包括香港同胞在內的全體中國人民手中！

楊光說，近兩個月來，在香港發生的示威遊行活動完全超出集會、遊行、示威自由的範疇，已經演化爲極端暴力行爲，而且手段不斷翻新、烈度不斷升級、破壞性不斷加劇，令人觸目驚心。一小部分激進示威者以警察爲襲擊目標，使用的工具從磚頭、鐵枝發展到煙霧彈、汽油彈、弓箭等致命武器，並實施縱火，還有人在網上公然鼓吹使用致命手法襲擊警察。

楊光指出，已有461人在暴力衝突中受傷，其中包括139名警務人員。更令人憤慨和需要高度警覺的是，部分激進分子撕毀香港基本法，汙損國徽。8月3日傍晚，幾名無恥之徒在尖沙咀拆下某建築物前懸挂的中華人民共和國國旗，扔入海中。這一行徑嚴重觸犯法律，公然冒犯國家尊嚴，挑戰「一國兩制」原則底線。

楊光表示，8月5日，《逃犯條例》反對派發動罷工，造成約250次航班被取消，觀塘等8條地鐵線停止服務超過5小時，紅磡隧道和數條交通幹線受阻。極端暴力分子還向警署投擲燃燒彈，在多處縱火。當晚7點多，極端激進分子再次到尖沙嘴扯下國旗，扔入海中。這些暴徒可謂囂張至極，可謂喪心病狂。未來等待他們的將是法律之劍的重擊，是恥辱柱上抹不掉的刻痕。

(旺報 )