108學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生6日放榜，錄取人數2萬8804人（一般生2萬8643人、特種生161人），分發錄取率93.4％，高於107學年度90.9％。各群類招生名額與錄取人數最多前5群類依序是商業管理群、餐旅群、設計群、電機與電子群資電類及機械群。

今年四技二專計有77所公私立科技校院參與聯合分發，一般生名額3萬5574名、特種生外加名額1萬1575名，總招生名額4萬7149名。

不過根據技專校院招生委員會聯合會統計，本學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記資格的可報名人數是3萬2990人，比107學年度減少1742人，原因應該是108學年度報名四技二專統測人數比107學年度減少5448人。完成上網選填登記志願人數，一般生3萬458人、特種生384人（含原住民生334人、退伍軍人22人、僑生25人、政府派外工作人員子女3人），合計3萬842人。

聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至「登記分發-技專校院招生委員會聯合會網站」／「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存的「志願表」，務必於8月7日12：00前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。洽詢電話：02-27725333，傳真號碼：02-27738881。

(旺報 )