為了釋出誠意，台中市府今北上拜訪紙風車文教基金會，執行長李永豐稍早發出聲明表示，他確實是有個人政治立場，「但請批評的朋友到現場看看劇、看看孩子，政治沒那麼偉大啦，我絕不中立，我一生努力都倒向孩子。」

李永豐表示，各界對他貼上「政治附隨組織」標籤，是太看得起他，「我真正的夢想，不是服務政治，而是不管所有顏色的政治都來服務我，但最終得利的，是我們所愛、甚至虧欠的台灣孩子。我還希望未來台灣所有選舉場都不要辦造勢大會，改讓孩子有看大型演出的機會，政治不就是在為這群沒有票的孩子們拼未來嗎？」

李永豐說，13年來下鄉演出給孩子看，不只是公益演出，更是「共益」演出，「學校、公所合作努力一起完成，13年經歷過大大小小選舉，也從來沒發生這次在台中所遇到的情況，從行政上的不合作到刁難，已讓這樣的藝術工程執行遇到困難，讓原本為孩子而攜手合作的可能沒有了。」

李永豐指出，對紙風車的羞辱，其實不是要不要付租金、也不是要指揮交通、或是要清馬桶，「而是將公益演出的表演藝術團體當成『廠商』，這才是我過不去的關。」

副執行長張敏宜表示，這次的事件，紙風車並不是為了爭那兩場，而是希望今後有更友善的環境，讓所有團隊和公務員，都不要再被刁難，讓所有想做事的公務員，都可以實踐理想，不再因為不明原因而被指責和責怪。

紙風車也特別發出聲明表示，希望各界不要再苛責基層公務員和校方，期待這次把問題釐清，「紙風車一直以來想做的事，都是希望讓孩子的笑容點亮星空。」

(中時 )