北市北投區從事在家托育的邱姓老夫妻，去年11月27日下午，將3個月大的女嬰房放在嬰兒床內，沒有注意嬰兒翻身轉為趴睡，導致窒息休克死亡，士林地檢署偵結，認定邱姓先生、張姓婦人未裝設即時監看錄影設備，讓朱姓女嬰獨自在嬰兒床上睡覺，涉犯業務過失致死，依法提起公訴。

60多歲的男子邱景崧領有北市社會局核發的居家式托育服務證，與太太張素卿在北投東華街住家內，照顧3個月大的朱姓女嬰，從週一到週五上午8點開始到下午6點，假日、晚上由女嬰的父母接回家接續照顧。

女嬰自去年9月25日起開始讓邱姓父親照顧，邱聲稱，11月27日下午2點餵奶後，邱姓夫妻將女嬰放在嬰兒床內，自己則去做其他的事，並沒有注意女嬰已轉為趴睡，過了2個多小時，邱將女嬰抱起準備洗澡，發現女嬰沒有呼吸心跳，口鼻則蒼白壓痕，送醫搶救後仍宣布死亡。

檢方調查，邱姓夫妻曾在20年前照顧女嬰，也發生照顧不慎導致死亡，夫妻2人只有先生領有證照，張婦沒有執照也幫忙照顧，並沒有安裝監視器，讓女嬰離開視線超過2小時，已有明顯疏失，2人分別涉犯業務過失致死、過失致死罪嫌。

(中時 )