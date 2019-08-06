儘管柯文哲仍未鬆口是否選總統，但他透過創黨演說，從台灣經濟談到國防實力，從國家空轉說到朝野惡鬥，再從核能政策談到高鐵延伸，如果這不是總統參選宣言，什麼才是總統參選宣言？尤其，今天他七分打綠、三分批藍的力道分配，無論台民黨會在2020拿下什麼樣的成績，柯主席的「壞事」能力，確定將成為衝垮蔡英文連任路的最大麻煩製造者。

相較於2014年柯文哲競選北市長的首場演說，亦或當年選前之夜的推倒高牆願景，今天柯文哲對於台灣民眾黨的擘劃，顯得有些老調重彈，欲振乏力。預料除了柯粉外，恐怕不易打動同溫層之外的群眾。

其關鍵原因，就在於柯文哲在過去4年半的市政表現，堪稱是「吃芝麻、掉燒餅」，雖非毫無建樹，卻是講一畚箕、做嘸一湯匙。所以此次創黨，讓他很難將個人從政歷程的成長與體悟，創造出有別於傳統政黨的新靈魂，只能一昧將氣力用在回顧朝野惡鬥這類老問題。

面對一場沒有新意的演說、一個缺乏進步力量的政黨，與其說台灣民眾黨的縮寫是「民眾黨」，不如說他將是一人即一黨的「柯批黨」，社會認同的開拓性雖得先打問號，但政治敵我的攻擊性卻是不容小覷。

所以，柯雖已透過組黨宣言、劍指總統大位，但就目前整體情勢，他若要挾個人光環搶下國會第三大黨團，雖不難達成，但若要進一步拚總統，目前也只能處於與蔡英文互爭二、三的困境。

然而，對柯而言，參選總統始終是他最優先的戰略選項，即便表面上試圖拉攏郭台銘，試圖營造「郭選總統、柯拚國會」的結盟想像；問題是，價值理念、性格脾氣乃至於政策主張南轅北轍的兩人，要合作是談何容易？因此，與其說柯是要「拉郭選總統」，不如說是要「拉郭不挺韓」；也就是說，即便郭最後不選總統，也至少不會成為「幫助敵人長大的人」。

更進一步來說，比起國民黨，民進黨面臨的問題恐怕更嚴重。因為，受綠營庇蔭才有機會踏入政壇的柯，與民進黨長期互為盟軍；直到此次創黨，雙方才撕破臉。問題是，「白綠合」印象早已深烙人心，今天柯文哲以相同一句話批評國、民兩黨，茶壺風暴所帶來的衝擊，必然會遠大於敵對陣營之間的互咬。

因此，為何今天柯文哲的組黨宣言，會選擇七分打綠、三分批藍？其背後盤算，當然是算準了自己「批綠比批藍更具毀滅性」的槓桿原理，先求打下蔡英文，爭取站穩老二的位置，才有機會談下階段的棄保效應操作。

這也是為何他在組黨前一天突然批評「蔡英文身邊的人都貪汙」，接著今天又逐一點評蔡政府施政缺失，民進黨恐怕已經不能再天真地認為，柯的野心僅止於幫子弟兵選立委。

曾說要等天亮、等下雨、等出兵的柯文哲，顯然已把組黨視為擴大個人聲量的武器，並已迅雷不急掩耳兵臨城下；無論最後他能否策馬奔騰衝入總統府，現在能確定的是，蔡英文的麻煩真的大了。

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(中時 )