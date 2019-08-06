陳淑芬／台中報導

19歲張姓及蕭姓高中生在網路找到購買千元偽鈔的管道，以1千元買3張千元偽鈔為代價，共買66張千元偽鈔，張男拿去賭場賭博；蕭男則拿到學校福利社購物，2次共用3張千元偽鈔被抓個正著而報警，循線查獲張男。台中地院依行使偽造通用紙幣罪，判兩人各徒刑2年及1年7月、均緩刑，附帶各向公庫支付8萬及4萬元，仍可上訴。

判決書指出，19歲張男在2017年11月間在臉書找到綽號「張董」販賣千元偽鈔管道，張男在2017年11月4日匯款5千元給「張董」，1周後收到15張千元偽鈔，拿去賭場賭博，全數輸光。

張男「呷好道相報」與友人蕭姓高中生分享，兩人各出9千及8千元合資買偽鈔，張男在同年11月13日匯款1萬7千元給「張董」，在6天後收到51張千元偽鈔，他把其中21張交給蕭，留30張自用。

張男又拿其中的15張偽鈔去賭博，全輸光償賭債；蕭男隔天就拿到學校福利社購物，福利社人員匯整收款時赫見千元現鈔中夾帶有偽鈔而提高警覺，沒想到，蕭男隔天又持偽鈔去購物，福利社發現通報校方報警，再追出張男。

蕭男使用3張千元偽鈔被查獲，交出4張偽鈔，其他的14張燒毀；張男得知蕭男被查獲後，也將剩餘的15張偽鈔銷毀。

台中地院審酌蕭及張兩人年紀甚輕，貪小利而少量購買偽鈔使用，與從事交易謀取暴利有別，所獲致利益及造成危害程度也有異，若以刑法偽造通用貨幣或紙幣科處3年以上、10年以下徒刑重刑，仍嫌過苛而酌量減輕，判處張及蕭兩人各徒刑2年及1年7月、各緩刑5年及3年，並附帶各向公庫支付8萬及4萬元。

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(中時 )