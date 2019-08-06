郭麒麟是郭德綱的長子。（圖／翻攝自秒拍）

23歲男星郭麒麟是相聲大師郭德綱的長子，最近他在節目脫口承認自己曾遇到「偽性侵」，指自己小時候到餐廳上廁所時，被一名男子突然撞開門，露出生殖器要他摸，郭麒麟當下傻了，沒做任何反應，事後也沒跟任何人說，長大才知道那行為算是性侵，最後他話鋒一轉，自嘲那應該是「上廁所沒鎖門的懲罰」，讓現場氣氛變輕鬆不少，許多來賓也被他逗笑。

郭麒麟最近參加《1068魂考》分享社會中的性騷擾行為，他透露自己6、7歲曾和家人到一家快餐店，期間他自己一人進了男廁，開門看見其中一個小便池前有一名男子，郭麒麟便到另一側的廁所準備蹲下解放，未料門竟被剛剛那名男子打開，對方沒穿好褲子，還露出下體要郭麒麟「你摸摸試試」。

郭麒麟說自己當時沒有反應、很平靜，只是直視著該名男子直到他離開，笑說說不定對方反而感覺受侮辱，又反虧自己：「難道說這是因為我上廁所沒鎖門的懲罰嗎」，其他來賓則強調這不是「偽性侵」，就是「性侵」，郭麒麟則說，他在節目上把事情說出來，「就不光是對女孩，對我們男孩也一定要有保護」。

其他網友看到郭麒麟這段影片後反應也十分激動，紛紛留言：「真的應該提早讓孩子接受性教育」、「這太可怕了，雖然他笑著說出來」、「他記得那麼清楚，肯定對他有一定的影響或傷害」、「有時候因為性教育匱乏，家長很避諱這些，導致孩子被傷害了也不明白」。

(中時電子報)