連日午後間歇性雷陣雨雨，使得彰化縣登革熱疫情拉警報，已有多個鄉鎮登革熱病媒蚊指數高達8、9級；溪湖鎮長黃瑞珠上個月已要求公所清潔隊進行全鎮各里、各社區環境消毒工作，6日起繼續深入校園，在全鎮10所高國中小學，進行排水溝、校園環境清潔與消毒工作。
黃瑞珠表示，為了保護全體鎮民鄉親的身體健康，上個月一整個月，感謝辛苦的公所清潔隊員，前往鎮內鄰里社區，仔細進行環境消毒的工作，也感謝各里長辦公室與鎮民鄉親的配合，讓地方清潔工作順利完成。
黃瑞珠說，時值暑假期間，許多校園都是周邊社區青少年、居民運動休憩的場所，為了們溪湖子弟的健康，今天起繼續前進校園，針對全10所高中、中小學校園進行環境的清潔與消毒。
她也呼籲鎮民鄉親配合做好登革熱防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，清除不要的容器，使用中的儲水容器應定期刷洗、去除斑蚊蟲卵並加蓋，避免病媒蚊孳生；要確實做好防蚊措施，才能有效控制疫情，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，就要趕快就醫。
(中時 )
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