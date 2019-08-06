政院有意廢除印花稅法。國民黨團批評中央「集權又集錢」，完全是選舉亂開政策支票。行政院發言人Kolas Yotaka表示，廢除印花稅非為選舉而是回應企業，國民黨團勿混淆視聽，未來各地方不再徵收的印花稅，稅損缺口將由中央補足，地方預算不會減少，民眾所享的預算也不會減少。

Kolas說，廢除印花稅當然不是為了選舉，國民黨立院黨團勿混淆視聽。行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅(加值型營業稅、印花稅)，認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。

政院表示，為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。之後仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後才能送交立法院審議，國民黨委員屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。

Kolas指出，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收的印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少。

(中時 )