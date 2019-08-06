午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(6)日屏東地區有局部豪雨或大雨發生的機率，雲林以南地區有局部大雨發生。

氣象局下午針對南部6縣市發布豪大雨特報。屏東會有局部豪雨或大雨發生機率，雲林以南地區則有局部大雨發生的機率，並須注意雷擊及強陣風。豪雨特報區域為屏東縣，大雨特報區域為雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市。

(中時 )