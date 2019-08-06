雨彈攻中南部 6縣市豪、大雨特報 16:182019/08/06 中時 廖德修 、 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 豪雨、大雨特報。（氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(6)日屏東地區有局部豪雨或大雨發生的機率，雲林以南地區有局部大雨發生。 氣象局下午針對南部6縣市發布豪大雨特報。屏東會有局部豪雨或大雨發生機率，雲林以南地區則有局部大雨發生的機率，並須注意雷擊及強陣風。豪雨特報區域為屏東縣，大雨特報區域為雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市。 (中時 ) #大雨 #豪雨 #雨彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 對流旺盛雨瀑從天而降！15縣市下午發大雨特報 15:192019/08/02 生活 氣象局1張PO圖 掌握周末飆高溫、大雨熱區 21:302019/08/02 生活 外出小心 中南部7縣市大雨特報 17:142019/08/03 生活 生活熱門新聞 三颱共舞！利奇馬逼近 第10號颱風「柯羅莎」生成 - 生活 秒懂利奇馬威脅！超狂10級風雨襲7縣市 - 生活 利奇馬颱風雲系裂成兩大塊 恐登陸這3地 - 生活 利奇馬恐變「西北颱」吳德榮：是颱風季中最強的 - 生活 脂肪肝最怕2習慣 不改癌症上身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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