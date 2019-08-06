內容更新15：54)4歲薛姓女童今天上午在新北市林口區私立福林幼兒園上游泳課時，不慎溺水命危，所幸送醫後恢復呼吸心跳，新北市府調查發現，幼兒園游泳池是違建，後續將依法報拆，至於該游泳課師生比1比18也超出法定師生比1比15，教育局將依《消保法》裁罰，最高可開罰150萬，事發原因仍待釐清。

據了解，福林幼兒園在地經營20多年，是新北市少數園內設有兒童游泳池的幼兒園，頗有名氣，雖然一學期註冊費平均1萬5000元、月費8600元，要價不斐，上才藝課還得另外自費，仍吸引不少家長買單。

今天上午9時40分左右，幼兒園正在上游泳課，有學童發現薛姓女童漂在水面一動也不動，立刻通知老師，老師雖趕緊跳下水將女童拉起，並實施CPR，但女童仍無生命跡象，經緊急送往林口長庚醫院搶救，才恢復呼吸心跳，現仍在加護病房觀察中。

教育局調查，幼兒園游泳池水深約60公分，溺水的薛姓女童身高約100公分，游泳課由1名老師在場陪同18名中班學童上課，已超出法定師生比1比15，後續將依《消保法》裁罰3至150萬元，至於為何會發生溺水意外，仍待進調查釐清。

新北市工務局也發現，幼兒園游泳池使用執照上原為平面戶外遊戲場，幼兒園疑似私設為墊高1.2公尺的游泳池，有違建疑慮，後續將依法報拆。

福林幼兒園張姓負責人表示，對家長、社會致上十二萬分歉意，坦承確實沒有把小朋照顧好，接下來要做的是讓小朋友在醫院接受最好的醫療照顧，現在各相關單位都在調查了解中；至於游泳池違建問題，幼兒園涂姓園長則堅稱，絕對沒有違建。

(中時 )