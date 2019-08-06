基本工資審議委員會議將在8月14日召開，有別於勞方和勞工行政主關機關溫和理性的參與態度，工商團體主張「凍漲」、「緩漲」。全產總呼籲，經濟及勞動生產環境穩定成長下，基本工資必須回歸最低限度勞動條件及生活安全為考量。

全產總表示，台灣近期國內經濟與勞動市場發展穩定，國際貨幣基金組織（IMF）2018年公布我國人均GDP在193國統計上，2.5萬美元的人均GDP更遠超國亞太區平均的7千多美元。國內主計總處公布近三年經濟成長率2％-3％，且更在上週公布上修第二季經濟成長率至2.41％，宣稱站回亞洲四小龍之首。中美貿易戰拉抬六月出口貿易年增率由負轉正，更帶來台商回流、轉單效應等激勵，為國家帶來良好的經濟前景。

全產總指出，就業市場方面，今年上半年就業率統計數字來到近十年最高56.9％、失業率3.68％。勞動生產力指數也逐年攀升，2018年第3季年增率達4.68％，使用最多基本工資勞工的服務業生產力指數成長更達5.07％。勞工的就業和生產力，與近年基本工資調整一樣，都呈現穩定成長。

全產總呼籲，應回歸國際勞工組織（ILO）最低工資基準設定上的勞工生活安全與社經衡平考量，在台灣經濟和勞動生產穩定成長的當前，基本工資應該回歸照顧勞工及其家庭最低生活安全為首要考量，即早建構真正能提供生活安全保證的合理工資基準。

全產總指出，在2010年前的十多年期間，從數次的基本工資不合理「凍漲」或「微調」過程中，逐漸養大「不願分享生產利潤」的胃口。但企業明明有盈餘，卻忽視照顧勞工基本生活安全的社會責任，也導致我國基本工資法制施行迄今，從未做出合理有效的調升決議，致台灣勞工長時間處於工資條件被剝削的困境。勞方主張就是「滿足勞工最低生活安全需求」，期盼工資條件能與經濟成長齊步並進。

全產總呼籲，勞資政三方代表，應藉由今年度的基本工資審議，摒棄過去的成見和不理性，客觀地就各項社經資料和數據進行公正的解讀與對話。此外，期盼參與協商決策過程的三方代表，都能本於對等、公開、誠信等社會對話原則，以促成社經衡平狀態，並給予勞工最完備的工資保障為共同目標。

(中時 )