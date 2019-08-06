高齡90歲的阿嬤葉黃間患有阿茲海默症，又因行動不便癱瘓在床，還住在年久失修不堪居住的房舍。台南市議長郭信良6日前往安南區塭南里葉家探視，當場要求相關單位盡速協助葉家進行房屋修繕，並期盼大眾多多關心周遭弱勢民眾。

郭信良表示，目前葉黃間阿嬤主要由社會局居家照護人員及兒子協助照顧生活起居，但葉家房屋為50餘年的低矮磚造瓦片屋，年久失修破損不堪，壁癌、漏水狀況頻傳，嚴重影響生活品質，因此特別邀請勞工、水電、金屬、泥水、土木等相關單位工會代表及志工們前往關心，希望盡速協助葉家進行房屋修繕。

郭信良強調，正值颱風及午後雷陣雨好發季節，葉家屋瓦破損及漏水狀況，根本無法抵擋可能來臨的強風豪雨，希望相關單位會勘後盡快完成修繕，讓葉家沒有後顧之憂。

台南市木工業職業工會理事長方澄科會勘後表示，針對葉家房屋漏水問題，將以屋頂換置鋼板、漏水牆加設鐵皮來解決；至於牆上壁癌部分，可能會重新粉刷或以新設裝潢板的方式改善；曬衣間與廁所也將重新整理，讓葉阿嬤有舒適的居住環境。

陪同前往會勘人員，有勞工局長王鑫基與台南市勞工志願服務協會理事長林文一、大台南總工會副理事長陳美靜、木工業職業工會理事長方澄科、電氣業職業工會理事長陳銘泉、泥水業職業工會理事包宗台、金屬建築結構及零組件製造職業工會理事長林正雄等人。

(中時 )