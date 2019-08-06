根據一份今天公布的報告，由於農業、能源開發、居住區擴張和其他人為因素，美國在2001年到2017年間，已流失相當於9個大峽谷（Grand Canyon）國家公園大小的自然區域。

這段期間流失面積約2400萬英畝（約971萬公頃）的自然土地，使美國在面對氣候變遷帶來的衝擊時更顯脆弱。

由智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）發表名為「美國該保持什麼樣自然程度」的研究指出，美國現需設定目標，在2030年之前讓30%的陸地和海洋受保護，以阻止自然區域快速消失。自然區域可讓美國免受氣候變遷和野生動物滅絕帶來的衝擊。

報告盼藉計算因石油和天然氣開採、道路鋪設、居住區擴張、農業和其他人為因素而損失的自然土地的比率。

研究顯示，目前僅12%的美國土地被劃為國家公園、野生動物及其他各種保護區，只有26%的海域受到保護，不受如石油、天然氣探勘等開採影響。

報告指出，美國正進入一個將比以往更依賴自然區域完整、穩定，以提供經濟繁榮、保護人群健康和抵抗氣候變遷影響的世代。

自然區域泛指未受人類開發影響的土地，流失最多的區域是美國南方與中西部，因為城市、農田、道路、電廠和其他的開發項目，已分占當地47%、59%的土地面積。

(中央社)