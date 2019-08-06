市議員詹江村爆料王家是豪華農舍，還號召「村民」去農舍辦園遊會。(蔡依珍翻攝)

有「村長」之稱的桃園網紅市議員詹江村不滿「黑韓議員」王浩宇，拿「國瑜夜市」的攤販開刀，爆料王家是豪華農舍，還號召「村民」去農舍辦園遊會，桃園市新聞處證實農舍是違法增建，今年接獲檢舉後列為C類違章建築排拆，強調無差別待遇。

國民黨桃園市議員詹江村上月曾暗指綠黨桃園市議員王浩宇家中也有豪華農舍，當時王以「名下財產都要申報、歡迎去查」四兩撥千金，詹江村也一度罷手不再追追追。

詹江村說，王家豪華農舍原在王浩宇父親名下，後來贈與給王母，他一開始未明講是想提醒王浩宇，王也趕緊找議長等人傳話，希望議員間的糾紛不要拖對方家人下水，詹以不要惡意抹黑韓國瑜為條件，雙方達成停戰協議。

孰料王浩宇卻在國民黨總統參選人韓國瑜到桃園中壢造勢時檢舉韓粉攤販，讓詹氣得斥王「太壞」，號召「村民」一起到王家農舍前舉辦公益園遊會，「宣導農地農用，勿蓋豪華農舍」，還說要揪團「去市政府靜坐」，抗議市府包庇、議員耍特權。

新聞處長詹賀舜對此澄清，王家農舍2005年取得使用執照，是合法農舍，市府今年接獲檢舉依法查報，確認車棚屬違法增建，列為C類違章建築，依依照分級分類原則排定拆除，並已發函給建物所有人，強調一切依法處理，任何人都無特權，過程中並無拖延，也無差別待遇。

(中時 )