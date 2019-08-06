台南市新化高中6日舉辦新任校長許宏明就職典禮，除了國立草屯商工教職員、校友、親友代表包3部大遊覧車專程南下出席，台南在地的各國高中職校長也到場致賀，約有250人參與盛會，整個禮堂坐滿滿，有一大半是現任或卸任校長、主任，盛況空前。

新化高中新任校長許宏明原為草屯商工總務主任，參加今學年度國立高級中等學校校長遴選，從37位符合校長任用資格的優秀人選中脫穎而出，在新化高中校內座談會時獲得高票支持，並於7月24日順利通過教育部遴選委員會面談審議，成為新化高中第9任校長。

許宏明說，他技職出身，又一直在職校服務，遴選校長時被問到是否可以勝任高中校長，他說，「我高中、大學念機械，碩士、博士念管理，有工、商學位，是跨領域學習得最佳實踐者。」此話也受遴選委員肯定。

許宏明也感性表示，在草屯商工任職26年共9490天，對學校師生有深厚情感，這次遴選也深受草屯商工校長及老師們傳授技巧及鼓勵，要感謝的人太多只好謝天，雖然匆促上任心情不免緊張，但他會勇於承擔責任，與全校師生一起努力，再創佳績。

而去年就任的鄭曜忠校長，用心積極辦學，其任內新化高中繁星成績台南第1，全國第3，但因個人生涯規畫，受聘為彰化師範大學助理教授。6日新化高中舉行新、卸任校長履新歡迎、歡送會，全校師生雖不捨鄭曜忠校長，也送上書桌、電器、匾額字畫，祝他履新順利。

(中時 )