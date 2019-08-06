▲七將軍廟被列為古物的「七將軍匾」是縣內稀有款文最多匾額，縣府與廟方完成複製。（楊樹煌攝）

七將軍廟位於南投市營盤國小校園內，廟中的「七將軍匾」，匾上刻有百餘字的長文，是縣內極具稀有性，款文最多的匾，懸掛在廟內牆上，廟方考量平時廟門關閉，為讓民眾就近欣賞古匾的款文內容，複製1面懸掛在廟門外，縣府文化局為使大眾認識古物價值之餘也能提升保護意識，已完成規劃設置古物標示說明牌。

文化局指出，「七將軍匾」是同治13年，西元1874年牡丹社事件時，日本出兵攻台，鄭維霖隨總兵吳光亮來台防範日本；光緒6年，西元1880年，奉北路協鎮府副將林福喜之命駐守南投，次年，因感謝七將軍之庇佑而立匾於七將軍廟。

由於該匾款文百餘字，在縣內不多見，深具稀有性，基於方便民眾能就近欣賞古匾的款文內容，該廟除完成複製，文化局為使大眾認識古物價值及提升保護意識，並避免民眾未諳法令而觸法，特規劃設置古物標示說明牌，內含古物指定級別、名稱、保管單位資訊及罰則宣導，並也歡迎民眾前往參觀。

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