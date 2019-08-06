柯Ｐ不為「小英旁邊都貪污」道歉 林鶴明：想一想才能回 16:412019/08/06 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲一席「小英旁邊的人都貪汙」的談話，曾任柯文哲的競選團隊與市府發言人的現任總統府發言人林鶴明稱柯應向他們道歉，但柯還是堅不道歉；林鶴明表示，他要想一才能回應。 林鶴明昨天在臉書指出，過去曾任柯文哲的競選團隊與市府發言人，他也在臉書澄清，蔡英文身邊沒有人貪污，柯文哲應該向他和很多無端被指控的人道歉。 柯文哲今天坦承失言，但堅持不道歉，強調國家資源的不當使用也是一種貪污。記者今天詢問林鶴明回應，林說，讓他想一想。 (中時 ) #2020大選 #總統 #台灣民眾黨 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 22:482019/08/02 政治 阿北身兼三職 國民黨議會黨團磨刀霍霍 04:102019/08/03 政治要聞 做一任下一任換你！柯：聽聽就好 10:172019/08/04 政治 柯文哲組黨的真正原因 04:102019/08/05 時論廣場 柯文哲到板橋 葉元之：看出有實力還是虛胖 14:122019/08/05 政治 蔡身邊人都貪污？林鶴明稱柯應向他們道歉！ 15:322019/08/05 政治 台灣民眾黨辦創黨大會 高雄柯粉包車北上力挺 11:022019/08/06 政治 直播》正式組台灣民眾黨 柯P：扛起改變政治文化責任 12:342019/08/06 政治 政治熱門新聞 批柯打臉到蘇貞昌？蔡這番話恐成最佳金句 - 政治 震撼彈！傳趙少康請辭戰情室？ - 政治 「黑韓議員」王浩宇農舍違法 桃園市府證實違建排拆 - 政治 台灣民眾黨 創黨幹部名單曝光 - 政治 柯P黨真成回收黨？網：亮點是她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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