台北市長柯文哲一席「小英旁邊的人都貪汙」的談話，曾任柯文哲的競選團隊與市府發言人的現任總統府發言人林鶴明稱柯應向他們道歉，但柯還是堅不道歉；林鶴明表示，他要想一才能回應。

林鶴明昨天在臉書指出，過去曾任柯文哲的競選團隊與市府發言人，他也在臉書澄清，蔡英文身邊沒有人貪污，柯文哲應該向他和很多無端被指控的人道歉。

柯文哲今天坦承失言，但堅持不道歉，強調國家資源的不當使用也是一種貪污。記者今天詢問林鶴明回應，林說，讓他想一想。

(中時 )