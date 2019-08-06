吳思瑋在記者會上帶來一段現代舞獨舞。（謝瓊雲攝）

吳思瑋創辦彰化在地的專業舞團「聲舞團」，將受邀出席13日彰化地方治理論壇首場「地方創生、青年返鄉」與談人。（謝瓊雲攝）

彰化青年舞蹈家、「聲舞團」創團長兼藝術總監吳思瑋，從小在彰化市土生土長，成年後旅居德國求學、跳舞長達17年，在彰化縣議會地方治理論壇記者會上獨舞演出，也是首場論壇「地方創生青年返鄉」與談人，將分享自身返鄉定居創業的歷程。

2歲就在富美舞蹈團習武的吳思瑋，高中畢業後隻身遠赴德國深造，陸續取得大學、研究所的舞蹈學碩士學位後，擔任布萊梅劇院的舞團固定公演班底，卻因為難捨對故鄉的感情，2016年返台登記成立彰化縣內第一支成人專業的在地舞團。

吳思瑋表示，因演出工作的緣故，創辦舞團初期仍舊台德兩地往返，去年她毅然決定返台定居，去年夏天並在彰化縣立美術館舉辦創團以來首場公演，今年9月27、28日兩天將在已有百年歷史的彰化市農會穀倉中演出。

吳思瑋說，自己非常熱愛舞蹈、更深愛家鄉彰化，其實十多年來彰化縣愛跳舞、學舞的人越來越多，但一直沒有一支在地的舞團，那麼多優秀的兒童舞團，但舞者們只能到異地他鄉發展，她深感可惜，決定自己回來創辦舞團。

辭去德國舞者工作回鄉、舞團從彰化出發，她預期每年夏天都要安排公演，盼望能在舊有的文化內涵中增添新活力，推廣舞蹈藝術，一同舞出璀璨未來。今年的舞碼以「老」為出發點，在穀倉戶外免費演出，歡迎更多熱愛舞蹈的民眾到場欣賞，感受彰化舞者們傳遞的藝術熱情。

(中時 )