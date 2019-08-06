手刀快搶，台中好運來洲際宴展中心8月24日、25日舉辦「第一屆竹筍美食嘉年華」，竹筍饗宴一桌8菜1湯1甜品只要3888元。（馮惠宜攝）

蛤，到餐廳辦桌一桌只要3888元！陸客不來加上農曆七月婚宴驟減，台中一家宴會餐廳舉辦竹筍美食嘉年華活動，8月24、25日分四餐期辦竹筍饗宴，8菜1湯1甜品只要3888元，搭台中購物節順風車，8月18日前預訂完成買單還可抽豪宅，簡直就是佛心價。

台中好運來洲際宴展中心8月24日、25日舉辦「第一屆竹筍美食嘉年華」，業者在廣場集合北屯、太平、大雅、潭子、西屯及北區在地農特產品進行販售，現場有竹筍料理品嚐、各式農產品特賣、表演以及抽獎活動。

同一期間宴會廳內將舉辦竹筍大餐，分四餐期共600桌，端出「竹簍食蔬沙拉」、「大坑竹筍粥」、「竹筒藥膳汶海蝦」、「酸筍玉露海上鮮」及「鵝油杏菇竹篙筍」等8菜1湯1甜品，10人桌菜原價5888元，24、25兩日只要3888元還免一成服務費。

搭上台中購物節活動，8月18日前早鳥訂桌並享「滿3000送100元市集抵用券」，還可參加台中購物節抽豪宅大獎，以及現場液晶電視抽獎活動。

(中時 )