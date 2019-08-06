在竹東高中舉行的全國中等學校校長會議，由教育部長潘文忠（右）主持開幕。（羅浚濱攝）

十二年國教課綱108學年度正式實施，教育部6、7日2天在竹東高中舉行全國高級中等學校校長會議（北區場），教育部長潘文忠致詞時指出，面對未來變化，課程教學調整，對中等教育是一次很大改變，另改變是大學選才制度的對接，要引領孩子面對未來的終身學習，而非面對考試。

潘文忠表示，校長在學校工作崗位上是最辛苦的夥伴，希望藉由這2天的會議，校長能互相交流彼此經驗，透過腦力激盪，讓校務能穩健推動。

為因應108課綱的實施，會議以「跨域課綱國際化，多元素養科技興」為主軸，潘文忠親自主持「中心議題專題報告」，邀請參與政策擬定的學者專家擔任主講人，協助北區317所學校校長了解學習歷程檔案及大學入學考招新制。

同時，透過3位學校校長和主任分享實務經驗，希望能激盪與啟發學校順利推動新課綱。並邀請前駐法國大使呂慶龍做教育專題演講，從不同面向解讀國內外議題，進而與教育工作相互結合。

分組教育專題研討，邀請具備議題相關經驗的學校及特教學校校長擔任主持人及與談人。教育部表示，希望藉本次會議凝聚全國校長辦學共識，分享實務經驗，掌握時代脈動及教育新思維，落實教育改革。

(中時 )